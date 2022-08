Anche Liliana Segre ammonisce Giorgia Meloni: “Inizi col togliere la fiamma dal logo del suo partito” (Di venerdì 12 agosto 2022) Un intervento necessario, che è arrivato dalla persona più adatta a compierlo. La senatrice a vita Liliana Segre, che ha vissuto in prima persona gli orrori dell’Olocausto, è intervenuta oggi su “Pagine Ebraiche” commentando le ultime prese di posizione della leader di FdI Giorgia Meloni sul fascismo e ha detto: “Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. A Giorgia Meloni dico questo: Inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito”. Liliana Segre a Giorgia Meloni: “Sulla condanna al fascismo bisogna partire dai fatti” Nessuna ambiguità su certi temi: questo è l’invito che ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Un intervento necessario, che è arrivato dalla persona più adatta a compierlo. La senatrice a vita, che ha vissuto in prima persona gli orrori dell’Olocausto, è intervenuta oggi su “Pagine Ebraiche” commentando le ultime prese di posizione della leader di FdIsul fascismo e ha detto: “Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. Adico questo:dalladaldel suo”.: “Sulla condanna al fascismo bisogna partire dai fatti” Nessuna ambiguità su certi temi: questo è l’invito che ...

