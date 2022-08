Alda D’Eusanio tuona contro Signorini e il GF Vip | c’entra Ciacci e la sua sieropositività

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il cast del Grande Fratello Vip 7 resta ancora un mistero, ma qualche nome è saltato fuori. L’unico concorrente certo, almeno per il momento, è Giovanni. La scelta di includere una persona sieropositiva nel cast del reality show, però, ha fatto storcere in naso a molti., ad esempio, ha sbottatoAlfonso L'articolo proviene da KontroKultura.

zazoomblog : Alda D’Eusanio tuona contro Signorini: la frecciatina al veleno - #D’Eusanio #tuona #contro #Signorini: - lostjnpieces : speriamo che faccia la fine di alda d’eusanio - ragazzoinapnea : RT @p0liedrico: Lui sparerà qualche cessata random su un vip e farà la fine di Alda D'Eusanio nella scatola ne sono sicuro - p0liedrico : Lui sparerà qualche cessata random su un vip e farà la fine di Alda D'Eusanio nella scatola ne sono sicuro… - elena__ba : @fraversion Con la speranza che il Confessionale lo risucchi liberando così Alda D'Eusanio. Per me un grande prima… -

YouMovies

contro la presenza di Giovanni Ciacci Non tutti però sono'accordo con la presenza di Ciacci nella Casa più spiata'Italia, tra cui'Eusania . Tra l'altro la scrittrice, nelle ...Giovanni Ciacci è un nuovo concorrente del Gf vip 7 e l'annuncio è stato dato solo in questi giorni.pare che abbia commentato e detto la sua al riguardo, lanciando anche una frecciatina al programma. Non si fa altro che parlarei Giovanni Ciacci e della sua partecipazion e al Grande ... Alda D’Eusanio tuona contro Signorini: la frecciatina al veleno