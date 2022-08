A 24 anni arrestato per droga (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono stati i Carabinieri della Stazione Pa-Villagrazia ad arrestare un 24enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, al termine di un servizio di osservazione nel quartiere Villagrazia, con il determinante contributo del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo, hanno individuato un terreno di proprietà dell’indagato, che era stato adibito a coltivazione di piante di cannabis. Sequestrati 49 arbusti, alti circa 2 metri. La sostanza è stata campionata ed inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale, le rimanenti piante sono state distrutte sul posto come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. La cannabis, una volta essiccata ed immessa nel mercato illegale dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto fruttare diverse centinaia di migliaia ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono stati i Carabinieri della Stazione Pa-Villagrazia ad arrestare un 24enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, al termine di un servizio di osservazione nel quartiere Villagrazia, con il determinante contributo del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo, hanno individuato un terreno di proprietà dell’indagato, che era stato adibito a coltivazione di piante di cannabis. Sequestrati 49 arbusti, alti circa 2 metri. La sostanza è stata campionata ed inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale, le rimanenti piante sono state distrutte sul posto come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. La cannabis, una volta essiccata ed immessa nel mercato illegale dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto fruttare diverse centinaia di migliaia ...

amnestyitalia : Rinnovato l'isolamento carcerario di Ahmad Manasra, un palestinese arrestato all’età di 13 anni. Da novembre 2021,… - amnestyitalia : Germain Rukuki è un difensore dei diritti umani del Burundi arrestato nel 2018 e condannato a 32 anni di carcere un… - rtl1025 : ?? Una donna di 48 anni è ricoverata in terapia intensiva a #Cremona dopo essere stata accoltellata durante una lite… - SanremoNews : Ventimiglia: 33enne francese arrestato dalla Polizia in stazione: deve scontare 3 anni e 2 mesi di reclusione - Lasiciliaweb : Riposto Deve scontare due anni per furto, arrestato (FOTO) -