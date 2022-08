Nuoto, solo un mostruoso Milak spezza il sogno d’oro di una grande 4×200 sl (Di giovedì 11 agosto 2022) Un grido strozzato in gola. Ce l’hanno messa tutta i quattro staffettisti dell’Italia nella Finale della 4×200 stile libero uomini degli Europei 2022 di Nuoto a Roma. Un argento di grande valore, in un contesto chiaramente condizionato dall’assenza della Russia e di una Gran Bretagna con defezioni. Tuttavia, Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola si sono presi una piazza d’onore, a 0.87 dall’Ungheria vincitrice, spinta da un Kristof Milak pazzesco. Grazie a un primo 100 metri letteralmente volato e nuotato in 49.59, il fuoriclasse magiaro (oro e primatista mondiale dei 200 delfino) ha saputo prendersi un margine di sicurezza, suggellato dal tempo di frazione di 1:44.42 davvero notevole. Da applausi però la frazione di Di Cola in 1:45.36 a testimoniare la grande voglia di far ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Un grido strozzato in gola. Ce l’hanno messa tutta i quattro staffettisti dell’Italia nella Finale dellastile libero uomini degli Europei 2022 dia Roma. Un argento divalore, in un contesto chiaramente condizionato dall’assenza della Russia e di una Gran Bretagna con defezioni. Tuttavia, Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola si sono presi una piazza d’onore, a 0.87 dall’Ungheria vincitrice, spinta da un Kristofpazzesco. Grazie a un primo 100 metri letteralmente volato e nuotato in 49.59, il fuoriclasse magiaro (oro e primatista mondiale dei 200 delfino) ha saputo prendersi un margine di sicurezza, suggellato dal tempo di frazione di 1:44.42 davvero notevole. Da applausi però la frazione di Di Cola in 1:45.36 a testimoniare lavoglia di far ...

