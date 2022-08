Nuoto: Europei, Di Pietro e Tarantino in finale nei 100 stile libero (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino accedono alla finale dei 100 stile libero ai campionati Europei di Roma. Di Pietro fa segnare il terzo tempo in 54"13, Tarantino il sesto in 54"40. La più veloce è la francese Charlotte Bonnet che ferma i cronometri sul tempo di 53"56. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Silvia Die Chiaraaccedono alladei 100ai campionatidi Roma. Difa segnare il terzo tempo in 54"13,il sesto in 54"40. La più veloce è la francese Charlotte Bonnet che ferma i cronometri sul tempo di 53"56.

