"Non mi chiamate in quel modo": scoppia la furia della moglie di Franceschini (Di giovedì 11 agosto 2022) La moglie di Dario Franceschini non ha apprezzato le voci sulla sua candidatura in quanto consorte del ministro della Cultura. E così Michela Di Biase, già consigliera regionale nel Lazio per il Partito Democratico, si è sfogata in un lungo post su Facebook: "Per molti anni ho scelto di non commentare articoli di giornali e le tante parole spese sul mio conto quando, a ogni passaggio che ha contraddistinto il mio impegno politico, sono stata descritta come 'la moglie di' o 'Lady Franceschini'. Ora però non posso non farlo, non soltanto perché le reputo profondamente ingiuste, ma perché proprio contro questo atteggiamento misogino e maschilista ho sempre lavorato, nelle istituzioni con atti a sostegno delle donne e contro la discriminazione delle nostre ragazze in ogni campo". Come da lei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Ladi Darionon ha apprezzato le voci sulla sua candidatura in quanto consorte del ministroCultura. E così Michela Di Biase, già consigliera regionale nel Lazio per il Partito Democratico, si è sfogata in un lungo post su Facebook: "Per molti anni ho scelto di non commentare articoli di giornali e le tante parole spese sul mio conto quando, a ogni passaggio che ha contraddistinto il mio impegno politico, sono stata descritta come 'ladi' o 'Lady'. Ora però non posso non farlo, non soltanto perché le reputo profondamente ingiuste, ma perché proprio contro questo atteggiamento misogino e maschilista ho sempre lavorato, nelle istituzioni con atti a sostegno delle donne e contro la discriminazione delle nostre ragazze in ogni campo". Come da lei ...

