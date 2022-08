Napoli-Monza, i biglietti in vendita da oggi: 30 euro le curve, 70 la Tribuna Posillipo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli ha comunicato che dalle ore 15 verranno messi in vendita i biglietti per la prima partita casalinga del campionato. Gli azzurri affronteranno il Monza di Berlusconi e Galliani al Maradona. Di seguito, la nota pubblicata dal club sul sito ufficiale. I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Monza, che si disputerà il 21 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle oggi alle ore 15.00 Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 55,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 40,00 curve anello ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilha comunicato che dalle ore 15 verranno messi inper la prima partita casalinga del campionato. Gli azzurri affronteranno ildi Berlusconi e Galliani al Maradona. Di seguito, la nota pubblicata dal club sul sito ufficiale. Iper la gara di Campionatovs, che si disputerà il 21 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona disaranno posti ina partire dallealle ore 15.00 Questi i prezzi:€ 70,00Nisida € 55,00Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 40,00anello ...

