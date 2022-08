Napoli, indagati 11 finanzieri per tangenti. Premi in Rolex, biglietti per il Napoli e viaggi di lusso per evitare i controlli in un’azienda (Di giovedì 11 agosto 2022) Nel 2019 era stato arrestato per una maxi evasione fiscale e condannato a tre anni e 10 mesi in primo grado. Oggi, l’imprenditore Luigi Scavone, ex patron della società di lavoro interinale Alma spa, è finito di nuovo nel mirino dell’Antimafia di Napoli, che gli contesta la corruzione di 11 militari della Guardia di finanza, a cui avrebbe assicurato soggiorni di lusso, biglietti per le partite di calcio del Napoli o per le gare di Motogp in cambio di un trattamento di «assoluto riguardo». Gli agenti, infatti, gli avrebbero garantito di non svolgere controlli fiscali e rivelare informazioni sensibili relative a indagini. Un’indagine, quella a carico di Scavone, che va avanti da tempo ed è nata sulla scorta della prima inchiesta per evasione fiscale. Durante l’analisi ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Nel 2019 era stato arrestato per una maxi evasione fiscale e condannato a tre anni e 10 mesi in primo grado. Oggi, l’imprenditore Luigi Scavone, ex patron della società di lavoro interinale Alma spa, è finito di nuovo nel mirino dell’Antimafia di, che gli contesta la corruzione di 11 militari della Guardia di finanza, a cui avrebbe assicurato soggiorni diper le partite di calcio delo per le gare di Motogp in cambio di un trattamento di «assoluto riguardo». Gli agenti, infatti, gli avrebbero garantito di non svolgerefiscali e rivelare informazioni sensibili relative a indagini. Un’indagine, quella a carico di Scavone, che va avanti da tempo ed è nata sulla scorta della prima inchiesta per evasione fiscale. Durante l’analisi ...

