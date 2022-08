Moneta da un euro: se ha questo segno particolare può valere un sacco di soldi (Di giovedì 11 agosto 2022) Per la rubrica “numismatica che passione”, continuiamo il nostro tour all’insegna delle monete più belle e che valgono anche un sacco di soldi. Non ci credi? allora per rimanere sbalordito. L’altro giorno abbiamo parlato del fascino delle lire – soprattutto quelle più antiche – e della loro piccola fortuna anche se ormai, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 11 agosto 2022) Per la rubrica “numismatica che passione”, continuiamo il nostro tour all’insegna delle monete più belle e che valgono anche undi. Non ci credi? allora per rimanere sbalordito. L’altro giorno abbiamo parlato del fascino delle lire – soprattutto quelle più antiche – e della loro piccola fortuna anche se ormai, L'articolo NewNotizie.it.

AlbertoBagnai : Quindi da Foggia Giacinto avrebbe votato per Claudio alle europee del 2014 (prima occasione di votarlo, otto anni f… - RitornoLuca : @FratellidItalia Vera come una moneta da tre euro - Henry_FIM : @repubblica Sincera come una moneta da un euro e mezzo ….. - f64klicso : @sole24ore Cristallina come tutti gli esponenti di CasaPound dentro FdI. Credibile come una moneta da tre euro. - ConcreteRaw : @APerezGallo @PMO_W Scomodo come una moneta da 2 euro con su imbrattato il nazista slava ugraini Di che conformismo… -