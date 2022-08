L’Inter presenta la seconda maglia | “È un messaggio | siamo fratelli e sorelle del mondo” – Le prime foto

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il colore di riferimento è il bianco, tipico delladel, ma la grande novità è una stampa in colore light acqua che raffigura un planisfero. Con questa nuova divisa da trasferta il club nerazzurro vuole rilanciare il suo dna: “Non è solo una, è undel“, si legge nel post dizione su Instagram. Il comunicato sul sito nerazzurro specifica: “Lo spirito inclusivo e l’apertura alsono inoltre esaltati dalla scritta ‘Internazionale’ posizionata alno del colletto”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Come per la divisa Home, si ...

1 ' È più di una maglia, sono i nostri valori. Siamo Brothers and sisters of the world. Pushing forward since 1908 '. Con queste parole'away kit per la stagione 2022/2023. Barella, Brozovic, Lautaro e Lukaku hanno posato indossando la nuova maglia da trasferta, con la scritta del main sponsor Digitalbits . IL ...'altra parte di Milano, quella interista, siinvece al ... bello, elegante, giovane - Lukaku rappresentadi oggi : ... L'Inter presenta la seconda maglia: presente lo sponsor DigitalBits, l'esordio a Lecce