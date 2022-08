Ferragosto, pienone a Napoli. Naldi (Federalberghi): Estate da record ma ora bisogna destagionalizzare (Di giovedì 11 agosto 2022) Oltre 40mila pernottamenti, negli alberghi in città, nel corso del week end di Ferragosto. Un risultato ottimo, come confermato dall’occupazione media camere che raggiunge l’81%. Numeri in linea con quanto accaduto negli anni prepandemia, 2017, 2018 e 2019, che fecero segnare un’occupazione intorno all’84%. Poco più della metà sono italiani, che hanno confermato di preferire le ricchezze locali ad una vacanza esotica. Per il resto si tratta di stranieri che sono tornati ad affollare le strade della nostra città, anche grazie all’ottimo lavoro dell’aeroporto di Capodichino sui voli internazionali. Americani (favoriti anche da un cambio valuta vantaggioso), francesi e tedeschi sono le prime tre nazionalità in città per presenze. Purtroppo, ancora non sono tornati ai livelli prepandemia i giapponesi, mentre, come prevedibile, manca il mercato russo che, anche se ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Oltre 40mila pernottamenti, negli alberghi in città, nel corso del week end di. Un risultato ottimo, come confermato dall’occupazione media camere che raggiunge l’81%. Numeri in linea con quanto accaduto negli anni prepandemia, 2017, 2018 e 2019, che fecero segnare un’occupazione intorno all’84%. Poco più della metà sono italiani, che hanno confermato di preferire le ricchezze locali ad una vacanza esotica. Per il resto si tratta di stranieri che sono tornati ad affollare le strade della nostra città, anche grazie all’ottimo lavoro dell’aeroporto di Capodichino sui voli internazionali. Americani (favoriti anche da un cambio valuta vantaggioso), francesi e tedeschi sono le prime tre nazionalità in città per presenze. Purtroppo, ancora non sono tornati ai livelli prepandemia i giapponesi, mentre, come prevedibile, manca il mercato russo che, anche se ...

