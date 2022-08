Elisabetta Gregoraci | ecco dove cade l’occhio | impossibile non guardare

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il popolo del web non può restare inerme di fronte a, donna in grado di mandare tutti i fan fuori di testa. Dobbiamo iniziare sottolineando comesia una donna decisamente conosciuta e proprio per questo cerca di essere un buon esempio per i propri fan a cui rivolge un vero e proprio invito ad unire la buona alimentazione con una giusta attività fisica. E’ chiaro come, per raggiungere questo obiettivo, diventa molto importante affidarsi a degli esperti e non basarsi sul classico “fai da te”. InstagramDal punto di vista professionale dobbiamo sottolineare la sua partecipazione nel programma di Max Giusti, Guess My Age,la showgirl aveva il compito di aiutare il concorrente ad indovinare l’età di sette sconosciuti. Se parliamo di esperienze televisive, però, ...