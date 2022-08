Covid-2019: a scuola in sicurezza nel rispetto delle linee guida con Airdog. Scopri la tecnologia rivoluzionaria (Di giovedì 11 agosto 2022) Una soluzione sicura, efficace, polivalente, economica e sostenibile, nel pieno rispetto delle linee guida sull’areazione nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 agosto 2022) Una soluzione sicura, efficace, polivalente, economica e sostenibile, nel pienosull’areazione nelle scuole. L'articolo .

chedisagio : Incredibile come la pandemia, l'organizzazione della sanità pubblica, i danni del post covid a livello fisico e men… - orizzontescuola : Covid-2019: a scuola in sicurezza nel rispetto delle linee guida con Airdog. Scopri la tecnologia rivoluzionaria - Ayrton1900 : @Albe_1964 @paoladecassan Hai ragione. Nel 2019.ho resettato il covid. Ma ste critiche feroci non ci sono state. A Olbia per esempio... - CavalierJoan : @brandobenifei @EnricoLetta @pdnetwork @SimonaMalpezzi @serracchiani Vi sblocco un ricordo. A dicembre 2019 (prima… - Gino08235904 : @Mov5Stelle IL governo Conte dovrebbe essere indagato e processato per non aver dato ascolto a tanti medici italian… -