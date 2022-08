“Chiamate un’ambulanza” Malori e svenimenti | panico al villaggio vacanze | bimbo in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022) Venti intossicati in Salento, undi 5 anni ricoverato in; è successo all’Eurovillage, nototuristico sulla strada provinciale Torre Lapillo-Torre Colimena. A quanto si apprende alcuni ospiti avrebbero accusato deidopo aver consumato una cena base di pesce. Conati di vomito, problemi gastrointestinali e diarrea che poi sono stati i sintomi accusati da tutti gli altri ospiti. La storia risale a martedì 9 quanto nella struttura è arrivato il personale medico e paramedico del 118 allertato dalle decine digiunte dagli ospiti (ilarriva ad accogliere fino a 200 famiglie in questo periodo dell’anno). Sul posto è arrivato anche il personale dell’Asl per avviare i dovuti accertamenti. A conclusione di tutte le verifiche sono stati contati ...