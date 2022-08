Bologna, Shomurodov ha detto sì: cosa manca per la chiusura (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Bologna ha incassato il sì di Eldor Shomurodov, con cui ha raggiunto un accordo verbale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, manca... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilha incassato il sì di Eldor, con cui ha raggiunto un accordo verbale. Come riporta la Gazzetta dello Sport,...

DiMarzio : #Calciomercato | @BfcOfficialPage, attesa per #Lucumi, si continua a trattare per #Shomurodov. Rifiutata l’offerta… - AlfredoPedulla : #Shomurodov non era a un passo due giorni fa dal #Bologna che ci proverà ancora, ma lo scatto del #Toro sembra quas… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Bologna forte su #Shomurodov: serve convincere la #Roma - siamo_la_Roma : ?? Non si sblocca #Shomurodov al #Bologna ?? A rischio #Belotti alla #Roma ?? La situazione #ASRoma - Tommaso62832280 : @MarcoVioli5 direttore si vocifera di un incontro stasera tra Roma e Bologna per shomurodov conferma? -