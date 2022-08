Benitez: «Con me nel Napoli ci fu una una crescita in termini di mentalità e ambizioni» (Di giovedì 11 agosto 2022) Rafa Benitez intervistato dalla Gazzetta dello Sport (a firma Salvatore Malfitano). Parla anche del Napoli. Benitez, chi parte in pole nella sua griglia? «Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il Napoli, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento» Con gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, non c’è più nessuno del Napoli che fu suo. «Anche al mio arrivo nel 2013 ci fu un cambio radicale: dentro Higuain, Reina, Albiol, Callejon oltre a Dries e Kalidou. Ma soprattutto avvenne una crescita in termini di mentalità e ambizioni». Stavolta invece come uscirà dalla rivoluzione? «Adesso tutti questi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Rafaintervistato dalla Gazzetta dello Sport (a firma Salvatore Malfitano). Parla anche del, chi parte in pole nella sua griglia? «Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento» Con gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, non c’è più nessuno delche fu suo. «Anche al mio arrivo nel 2013 ci fu un cambio radicale: dentro Higuain, Reina, Albiol, Callejon oltre a Dries e Kalidou. Ma soprattutto avvenne unaindi». Stavolta invece come uscirà dalla rivoluzione? «Adesso tutti questi ...

