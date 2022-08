ASCOLTI TV 10 AGOSTO 2022: SUPERQUARK (12,5%), FRATELLI CAPUTO (11,7%), IL MEGLIO DI BATTITI LIVE (10,2%), I GIALLI DI RAI2 (7,8%+6,2%), REAZIONE A CATENA (27,1%) (Di giovedì 11 agosto 2022) ASCOLTI TV 10 AGOSTO 2022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2351 36.61 PT – 5124 36.70 24 – 2324 36.19 PT – 5213 37.34 Rassegna Stampa – 240 11.40Tg1 Mattina – 623 15.89Tg1 – 860 20.51UnoMattina Estate – 706 18.53Linea Verde Estate – 637 15.99UnoMattina Estate Più – 682 14.68Camper – 1128 14.43Tg1 – 2842 25.49Don Matteo – 1233 12.30 + 1329 16.06Sei Sorelle – 846 11.85Tg1 + Tg1 Ec. – 930 13.20 + 1016 14.40Estate in Diretta – 1305 17.39REAZIONE a CATENA – 2239 24.08REAZIONE a CATENA – 3115 27.06Tg1 – 3440 25.48TecheTecheTè – 2907 20.29SUPERQUARK – 1504 12.54 687 10.83 149 12.51 1102 14.58SUPERQUARK Natura + RaiNews – 639 11.82 +281 8.85 Fascia 7-9 – 795 20.47Tg5 – 1010 23.89Morning News – 715 ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 11 agosto 2022)TV 10· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2351 36.61 PT – 5124 36.70 24 – 2324 36.19 PT – 5213 37.34 Rassegna Stampa – 240 11.40Tg1 Mattina – 623 15.89Tg1 – 860 20.51UnoMattina Estate – 706 18.53Linea Verde Estate – 637 15.99UnoMattina Estate Più – 682 14.68Camper – 1128 14.43Tg1 – 2842 25.49Don Matteo – 1233 12.30 + 1329 16.06Sei Sorelle – 846 11.85Tg1 + Tg1 Ec. – 930 13.20 + 1016 14.40Estate in Diretta – 1305 17.39– 2239 24.08– 3115 27.06Tg1 – 3440 25.48TecheTecheTè – 2907 20.29– 1504 12.54 687 10.83 149 12.51 1102 14.58Natura + RaiNews – 639 11.82 +281 8.85 Fascia 7-9 – 795 20.47Tg5 – 1010 23.89Morning News – 715 ...

