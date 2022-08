Wta Toronto 2022 | Giorgi batte Mertens in due set e vola agli ottavi in Canada

TENIPOcom : WTA 1000 Toronto - Hard (Second Round) Jessica Pegula (USA) def. Asia Muhammad (USA) 6-2 7-5 - infoitsport : Tennis, WTA Toronto: la campionessa Camila Giorgi batte Raducanu - infoitsport : WTA 1000 Toronto: un'ottima Giorgi supera Mertens e vola agli ottavi - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Mertens 6-3 7-5, WTA Toronto 2022 in DIRETTA - infoitsport : WTA Toronto 2022: Camila Giorgi supera Elise Mertens e conquista gli ottavi di finale -

IL POSSIBILE RANKING DI CAMILA GIORGI CON I RISULTATI ARanking dopo il passaggio agli ottavi : 894 punti, 65° posto virtuale.Nel secondo set è Giorgi a trovare il break per prima nel terzo gioco, ma in quello successivo arriva l'immediato controbreak di Mertens. Si segue l'andamento dei servizi e si arriva in equilibrio ...Altro break nel settimo gioco per Mertens, ma Giorgi riesce comunque a chiudere il primo set in suo favore per 6-3. Nel secondo set è Giorgi a trovare il break per prima nel terzo gioco, ma in quello ...A esattamente 365 giorni di distanza dal 6-3 7-5 a Montreal, Camila Giorgi batte Elise Mertens 6-3 7-5 a Toronto. Mertens vince solamente un punto nei primi due turni di battuta, peraltro con un ace.