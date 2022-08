Ultime Notizie – Seconda medaglia ai Mondiali di equitazione di Herning | Morganti d’argento nel paradressage

(Di mercoledì 10 agosto 2022) “L’Italia degli sport equestri continua a festeggiare aper laottenuta oggi nelai Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Danimarca”. Lo fa sapere la Fise dal suo sito. “Dopo il bronzo nel Volteggio di questa matina, a conquistare un argento iridato, nella prova individuale tecnica del Grado I, è stata la regina delazzurro Sara. In sella alla compagna di tanti successi Royal Delight,ha ottenuto una percentuale del 78,393. Una grande soddisfazione per l’amazzone azzurra e per tutto lo staff”. “Il binomio/Royal Delight, infatti, è al terzo mondiale consecutivo dopo Caen 2014 e Tryon 2018 e insieme hanno già conquistato un argento e oro nei World Equestrian Games ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid scoperti super anticorpi ‘pan-coronavirus’ - #Ultime #Notizie #Covid #scoperti - junews24com : Udogie Tottenham, ci siamo: fissate le visite mediche. I dettagli - -

Il Sole 24 ORE

Goletta Verde di Legambiente promuove il mare del Veneto. Stando allerilevazioni della imbarcazione dell'associazione ambientalista, infatti, non vi sarebbero ...restare aggiornato sulle...Tra Filip Kostic e la Juve l'accordo è ormai raggiunto, il giocatore sarà domani a Torino per le visite mediche di rito Non ci sono più dubbi e gli ultimi dettagli sono stati limati in giornata: Filip ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 31.703 nuovi casi (-30,5% in 7 giorni) e 145 vittime 10.08 17:23 - CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.545 positivi su 14.475 tamponi nelle ultime 24 ore, 3 morti nelle ultime 48 ore, 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri 10.08 16:58 - MERCATO - ...L’ultima volta che ci sono passato era pieno di gente per strada, che la viveva: c’erano un bel clima ed energia”. In tour Lauro è accompagnato dall’orchestra della Magna Grecia, una scelta che ha ...