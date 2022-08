Ultime Notizie – Maltempo, piogge e temporali al Sud: allerta gialla in 5 regioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rovesci e temporali pomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose in Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna Maltempo sull’Italia con 5 regioni del Mezzogiorno – Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna – da allerta gialla domani, giovedì 11 agosto. Una depressione centrata sull’est Europa determina condizioni di instabilità anche sulla nostra penisola, fa presente la Protezione civile, in particolare sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali pomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rovesci epomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose in Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegnasull’Italia con 5del Mezzogiorno – Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna – dadomani, giovedì 11 agosto. Una depressione centrata sull’est Europa determina condizioni di instabilità anche sulla nostra penisola, fa presente la Protezione civile, in particolare sullemeridionali, con rovesci epomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte ...

