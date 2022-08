orizzontescuola : Supplenze sostegno 2022: i codici EN, DN e CN sono per le specializzazioni Montessori, Agazzi e Pizzigoni [VIDEO] - ProDocente : Supplenze, anche se rifiuto nomina sostegno da graduatoria incrociata avrò sanzioni? [VIDEO] - lacittanews : Di redazione Se rifiuto la convocazione da graduatoria incrociata cosa accade? Ci saranno sanzioni?… - zazoomblog : Supplenze anche se rifiuto nomina sostegno da graduatoria incrociata avrò sanzioni? [VIDEO] - #Supplenze #anche… - orizzontescuola : GPS docenti, controlliamo il punteggio. Quanto vale il servizio su sostegno svolto fino al 30 giugno 2022 -

... che inserendo la graduatoria incrociata sulha dichiarato disponibilità anche per le graduatorie incrociate sul'. ' Se non si è interessati a partecipare a queste, ...Domande Leal 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS (oltre che gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS prima fascia) sono attribuite tramite procedura informatizzata, per partecipare ...L’allarme è stato lanciato da Uil e associazione dei dirigenti scolastici: resteranno vacanti oltre duemila posti per docenti e mille operatori Ata ...Il giovane sindacato Anief invita tutti i docenti inseriti in I fascia GPS, al di là degli elenchi di sostegno, a presentare entro il 16 agosto domanda cartacea per chiedere l’immissione in ruolo.