Sophie Marceau a Locarno è una donna dei nostri tempi (e non sono più quelli delle mele…) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sophie Marceau al 75° Locarno Film Festival. L’attrice francese 55enne ha presentato in Piazza Grande il suo nuovo film “Une femme de notre temps” del regista Jean Paul Civeyrac (foto Ansa) Sophie Marceau è la nuova star del Locarno Film Festival 2022. Dopo Brad Pitt e Aaron Taylor-Johnson per Bullet Train, il premio a Matt Dillon e la carica degli attori italiani, tocca all’attrice francese 55enne presentare in Piazza Grande il suo nuovo film: Une femme de nostre temps, una donna dei nostri tempi, dramma familiare firmato dal regista Jean Paul Civeyrac. Leggi su amica (Di mercoledì 10 agosto 2022)al 75°Film Festival. L’attrice francese 55enne ha presentato in Piazza Grande il suo nuovo film “Une femme de notre temps” del regista Jean Paul Civeyrac (foto Ansa)è la nuova star delFilm Festival 2022. Dopo Brad Pitt e Aaron Taylor-Johnson per Bullet Train, il premio a Matt Dillon e la carica degli attori italiani, tocca all’attrice francese 55enne presentare in Piazza Grande il suo nuovo film: Une femme de nostre temps, unadei, dramma familiare firmato dal regista Jean Paul Civeyrac.

RSIonline : RT @RSInews: 'Per me ciò che conta è solo recitare' - Intervista a Sophie Marceau – L’attrice francese ha presentato martedì sera il suo nu… - mfasgiud : RT @KarinValenzano: ? Adoravo Sophie Marceau da teenager e oggi da splendida cinquantenne ancora di più! #sophiemarceau #locarno75 @FilmF… - CatelliRossella : Sophie Marceau, io donna che cambia il suo destino - Cinema - ANSA - RSInews : 'Per me ciò che conta è solo recitare' - Intervista a Sophie Marceau – L’attrice francese ha presentato martedì ser… - LENNYBR14995285 : @goldrake____ Vado da una Escort vicino casa mia, che è un incrocio tra Fujico (Lupin), Teru (Polymar) e Sophie Marceau. -