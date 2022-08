Serie A, il pronostico di mister Mancini: Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi Roma e Napoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nonostante le molte sconfitte in amichevole con squadre straniere per le big del nostro campionato, il Ct azzurro Roberto Mancini non si dice pessimista sul ruolo del calcio italiano: “Io non darei troppo peso alle amichevoli. In Inghilterra e in Germania i campionati sono cominciati prima. Quello spagnolo è di altissimo livello. Aspettiamo il calcio vero”, spiega in un’Intervista alla Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda le favorite del campionato, il Ct pronostica: “Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma e Napoli“. Sul fatto che molti giovani italiani vadano a giocare all’estero, Mancini sottolinea: “Ma è anche bello che i campionati più prestigiosi peschino i nostri talenti e li facciano crescere. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nonostante le molte sconfitte in amichevole con squadre straniere per le big del nostro campionato, il Ct azzurro Robertonon si dice pessimista sul ruolo del calcio italiano: “Io non darei troppo peso alle amichevoli. In Inghilterra e in Germania i campionati sono cominciati prima. Quello spagnolo è di altissimo livello. Aspettiamo il calcio vero”, spiega in un’vista alla Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda le favorite del campionato, il Ct pronostica: “. Poi vedo“. Sul fatto che molti giovani italiani vadano a giocare all’estero,sottolinea: “Ma è anche bello che i campionati più prestigiosi peschino i nostri talenti e li facciano crescere. ...

