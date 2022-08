San Lorenzo | quando vedere le stelle cadenti?

Leggi su ilblogdigio

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Per gli appassionati di astronomia la notte più affascinante dell’anno é arrivata. Il 10 agosto, San, é atteso anche da tanti giovani che si riuniscono all’aperto per osservare il cielo stellato: esso in questo periodo regala spettacoli luminosi grazie allo sciame delle Perseidi, residui della disintegrazione progressiva della cometa Swift-Tuttle. Le piccole particelle, scontrandosi a Il Blog di Giò.