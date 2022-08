Roma, bambino di 11 anni investito da un suv: è in ospedale in gravi condizioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un Suv Seat Ateca in via del Torraccio di Torrenova, alla periferia di Roma . L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 10 agosto 2022) Undi 11è rimasto gravemente ferito dopo essere statoda un Suv Seat Ateca in via del Torraccio di Torrenova, alla periferia di. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio...

