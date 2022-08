Real Madrid-Eintracht Francoforte stasera in tv in chiaro? Orario e diretta streaming (Di mercoledì 10 agosto 2022) Grande attesa per la finale di Supercoppa Europea 2022. Real Madrid ed Eintracht Francoforte si contendono il primo trofeo continentale della stagione. Si gioca stasera, mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Helsinki. La partita verrà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. Quindi niente diretta tv in chiaro. Sarà la voce di Piccinini a tenervi compagnia in una sfida stellare con Ancelotti che cerca l’ennesimo trofeo della sua carriera. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Grande attesa per la finale di Supercoppa Europea 2022.edsi contendono il primo trofeo continentale della stagione. Si gioca, mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Helsinki. La partita verrà trasmessa insu Amazon Prime Video. Quindi nientetv in. Sarà la voce di Piccinini a tenervi compagnia in una sfida stellare con Ancelotti che cerca l’ennesimo trofeo della sua carriera. SportFace.

