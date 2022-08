Pnrr rivisto, via il RdC, Flat Tax per... Ecco il programma del Cdx. I 15 punti (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'ultima riunione sul programma del Centrodestra è finita ieri sera. La bozza è ancora in fase di definizione prima di essere vista e controllata dai leader nazionali per l'ok definitivo e la presentazione ufficiale. Ma Affaritaliani.it, mentre molti deputati e senatori della coalizione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'ultima riunione suldel Centrodestra è finita ieri sera. La bozza è ancora in fase di definizione prima di essere vista e controllata dai leader nazionali per l'ok definitivo e la presentazione ufficiale. Ma Affaritaliani.it, mentre molti deputati e senatori della coalizione... Segui su affaritaliani.it

PES_PoA : RT @alfredobazoli: Ecco ci siamo, cominciamo con le sparate che mettono a rischio l'Italia: per #Salvini il #pnrr 'va assolutamente rivisto… - BoglioneCinzia1 : RT @alfredobazoli: Ecco ci siamo, cominciamo con le sparate che mettono a rischio l'Italia: per #Salvini il #pnrr 'va assolutamente rivisto… - lucianopendoli : RT @alfredobazoli: Ecco ci siamo, cominciamo con le sparate che mettono a rischio l'Italia: per #Salvini il #pnrr 'va assolutamente rivisto… - alessandradecol : RT @alfredobazoli: Ecco ci siamo, cominciamo con le sparate che mettono a rischio l'Italia: per #Salvini il #pnrr 'va assolutamente rivisto… - monicanardi : RT @alfredobazoli: Ecco ci siamo, cominciamo con le sparate che mettono a rischio l'Italia: per #Salvini il #pnrr 'va assolutamente rivisto… -