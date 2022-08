L’Inter nei guai: lo sponsor principale, la criptomoneta Digitalbits, non paga. A rischio 80 milioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Libero racconta di una storia straordinaria: quella dell’insolvibilità dello sponsor delL’Inter: la criptomoneta Digitalbits. Ha firmato un contratto da quasi 80 milioni in quattro anni, è la scritta principale sulla maglia nerazzurra, ma non ha versato una lira ed è in caduta libera. Per firmare il contratto con Digitalbits, L’Inter ha declassato a sponsor secondario Socios.com, sponsor di maglia dello scorso anno che aveva pagato fino all’ultimo centesimo. Se uno sponsor promette di pagare e non paga è di certo nel torto, ma è indubbio che per certe cifre – oltre 20 milioni all’anno, non proprio due lire – il club debba effettuare le ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 agosto 2022) Libero racconta di una storia straordinaria: quella dell’insolvibilità dellodel: la. Ha firmato un contratto da quasi 80in quattro anni, è la scrittasulla maglia nerazzurra, ma non ha versato una lira ed è in caduta libera. Per firmare il contratto conha declassato asecondario Socios.com,di maglia dello scorso anno che avevato fino all’ultimo centesimo. Se unopromette dire e nonè di certo nel torto, ma è indubbio che per certe cifre – oltre 20all’anno, non proprio due lire – il club debba effettuare le ...

