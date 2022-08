Leclerc e la prima volta in Ferrari con Jules Bianchi: 'Pensavo fosse la fabbrica di cioccolato' (Di mercoledì 10 agosto 2022) La fantasia di un bambino di 11 anni è qualcosa di incredibilmente sorprendente. Soprattutto se quel bimbo sogna la Ferrari e vorrebbe entrare nella fabbrica di Maranello . Così Charles Leclerc ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 10 agosto 2022) La fantasia di un bambino di 11 anni è qualcosa di incredibilmente sorprendente. Soprattutto se quel bimbo sogna lae vorrebbe entrare nelladi Maranello . Così Charles...

emma_cl16 : RT @F1Daviderusso: Charles #Leclerc: 'Per mia madre è molto difficile. Non so più cosa dirle, al di là del fatto che amo quello che faccio.… - TV7Benevento : F1: Leclerc, 'a 11 anni prima volta a Maranello, la immaginavo come la fabbrica di cioccolato' -… - Danygobbosud : RT @F1Daviderusso: Charles #Leclerc: 'Per mia madre è molto difficile. Non so più cosa dirle, al di là del fatto che amo quello che faccio.… - F1Daviderusso : Charles #Leclerc: 'Per mia madre è molto difficile. Non so più cosa dirle, al di là del fatto che amo quello che fa… - sportli26181512 : Leclerc: 'A 11 anni prima volta a Maranello, la immaginavo come La fabbrica di cioccolato': Leclerc e Sainz nelle a… -