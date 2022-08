La gonna da uomo è qui per restare (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prima di Brad Pitt ce ne sono stati molti altri. La gonna da uomo non ha mai smesso di stuzzicare i rigidi codici estetici della collettività binaria uomo/donna, dall’antichità, ai kilt scozzesi presi in prestito alla tradizione delle Highlands fino ai riottosi punk nei 70’s. Se le ragazze possono indossare i pantaloni, perché i maschi non possono testare l'ariosa carezza di una gonna? Billy Porter approverebbe. Di fatto la moda non ha mai smesso di fornire nel tempo prove concrete e attuabili: dopo l'intuizione geniale dello stylist e art director Ray Petri con il movimento Buffalo, tra i primi designer nel nostro recente passato c'è stato Jean-Paul Gaultier. Nel 1985, approfittando dell'effervescenza edonista del periodo, mandò con fierezza in passerella ragazzi con la gonna. E oggi, a proporre ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prima di Brad Pitt ce ne sono stati molti altri. Ladanon ha mai smesso di stuzzicare i rigidi codici estetici della collettività binaria/donna, dall’antichità, ai kilt scozzesi presi in prestito alla tradizione delle Highlands fino ai riottosi punk nei 70’s. Se le ragazze possono indossare i pantaloni, perché i maschi non possono testare l'ariosa carezza di una? Billy Porter approverebbe. Di fatto la moda non ha mai smesso di fornire nel tempo prove concrete e attuabili: dopo l'intuizione geniale dello stylist e art director Ray Petri con il movimento Buffalo, tra i primi designer nel nostro recente passato c'è stato Jean-Paul Gaultier. Nel 1985, approfittando dell'effervescenza edonista del periodo, mandò con fierezza in passerella ragazzi con la. E oggi, a proporre ...

