La campagna elettorale per le elezioni di midterm è anche su TikTok (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il prossimo 8 novembre si terranno negli Stati Uniti le elezioni di midterm, che si tengono a metà del mandato presidenziale. Verranno eletti 36 nuovi governatori su 50 e saranno rinnovati tutti i seggi della Camera dei rappresentati, oltre ai 34 seggi del Senato appartenenti alla Classe 3. Nonostante TikTok non consenta l’inserimento di annunci politici a pagamento, a differenza di Instagram o Facebook, si conferma una delle piattaforme più adatte alla diffusione di messaggi pubblicitari a sfondo politico sia in Italia, in vista delle prossime elezioni politiche, sia all’estero: viene spontaneo parlare quindi di campagna elettorale su TikTok. LEGGI anche > TikTok starebbe lavorando per informazioni ufficiali in-app sulle ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il prossimo 8 novembre si terranno negli Stati Uniti ledi, che si tengono a metà del mandato presidenziale. Verranno eletti 36 nuovi governatori su 50 e saranno rinnovati tutti i seggi della Camera dei rappresentati, oltre ai 34 seggi del Senato appartenenti alla Classe 3. Nonostantenon consenta l’inserimento di annunci politici a pagamento, a differenza di Instagram o Facebook, si conferma una delle piattaforme più adatte alla diffusione di messaggi pubblicitari a sfondo politico sia in Italia, in vista delle prossimepolitiche, sia all’estero: viene spontaneo parlare quindi disu. LEGGIstarebbe lavorando per informazioni ufficiali in-app sulle ...

