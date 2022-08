Elezioni: Della Vedova, 'con un altro Carlo il patto con il Pd durerà' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Oggi rilanciamo quel parto con un altro Carlo. Questa volta durerà il patto e durerà il Carlo". Lo ha detto Benedetto Della Vedova presentando con Enrico Letta la candidatura di Carlo Cottarelli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Oggi rilanciamo quel parto con un. Questa voltailil". Lo ha detto Benedettopresentando con Enrico Letta la candidatura diCottarelli.

marcocappato : Un'esenzione alla raccolta firme per presentarsi alle elezioni non si nega a nessuno. Tranne a chi nn fa parte dell… - elio_vito : È opportuno che Crosetto, presidente dell'associazione delle aziende della difesa, venga intervistato non sul suo s… - marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - Celebor97964349 : RT @paciolla_sabino: Molto, molto belle le parole del prof. Giovanni Frajese che si candida alle prossime elezioni. Guardate questo video d… - RobertaBaldassi : RT @LiciaRonzulli: #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto tra… -