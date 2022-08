Covid | scoperti nei macachi anticorpi “pan-coronavirus” utili per vaccini futuri Lo studio

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Una nuova scoperta sul. Scienziati dello Scripps Research Institute americano hanno scoperto nei“pan-”, «efficaci contro molte diverse varianti di Sars-CoV-2», ma anche «contro altri virus Sars come Sars-CoV-19, il patogeno altamente letale responsabile dell’epidemia del 2003». Lo, pubblicato su Science Translational Medicine, indica che «alcuni animali sono sorprendentemente più capaci di produrre questo tipo dianti “virus pan-Sars” rispetto agli esseri umani», offrendo ai ricercatori «indizi su come svilupparemigliori».super“pan-” «Se riusciamo a progettareche suscitino ...

