Conte: “Il M5s non fa balletti con Letta. Elettori Pd mi scrivono che ci voteranno. Raggi? Non si agiti, ci sarà trasparenza sulle liste” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Non è pensabile che dopo il balletto Letta-Di Maio-Tabacci, Letta-Calenda, Letta-Fratoianni-Bonelli ci sia un balletto Letta-Conte. Il Movimento 5 stelle non fa balletti, è una forza politica seria“. Con queste parole il presidente del M5s, Giuseppe Conte, replica alle possibilità di un ritorno del campo largo. Ospite a “La corsa al voto”, su La7, l’ex premier ribadisce più volte come la scelta del Partito democratico di “voltare le spalle” ai Cinquestelle dopo l’esperienza di governo insieme sia “irrazionale e incomprensibile”. E aggiunge: “Molti Elettori Pd mi scrivono, dicendo che voteranno Movimento 5 Stelle”. Chiuso il capitolo alleanze, Conte a La7 deve rispondere anche delle dinamiche interne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Non è pensabile che dopo il balletto-Di Maio-Tabacci,-Calenda,-Fratoianni-Bonelli ci sia un balletto. Il Movimento 5 stelle non fa, è una forza politica seria“. Con queste parole il presidente del M5s, Giuseppe, replica alle possibilità di un ritorno del campo largo. Ospite a “La corsa al voto”, su La7, l’ex premier ribadisce più volte come la scelta del Partito democratico di “voltare le spalle” ai Cinquestelle dopo l’esperienza di governo insieme sia “irrazionale e incomprensibile”. E aggiunge: “MoltiPd mi, dicendo cheMovimento 5 Stelle”. Chiuso il capitolo alleanze,a La7 deve rispondere anche delle dinamiche interne ...

