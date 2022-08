Conte | È il Pd | irrazionale | che ha rotto con il M5S E l' alleanza è impossibile anche dopo le elezioni

Affaritaliani : Conte: 'E' il Pd, irrazionale, che ha rotto con il M5S' - lucaBer57282176 : @enzovaz69 @latwittipe @EnricoLetta scherzi vero? dopo che voi ci avete attaccato per 3 anni per aver salvato il pa… -

Agenzia ANSA

Andremo da soli, i vertici del Pd hanno deciso in modoe incomprensibile . Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intervenuto ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24. Parlando della crisi di governo, l'ex ...'Andrà così perché loro lo hanno deciso così dall'inizio in modoe incomprensibile con uno schiaffo agli stessi elettori del Pd . Sanno che nel governoII abbiamo realizzato un ... Elezioni: Conte, andremo da soli. Pd ha schiaffeggiato elettori Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...