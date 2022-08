Carlo Cottarelli: "Mi candido con Partito democratico e +Europa" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ho accettato l'offerta di Pd e Più Europa di canidarmi". Lo ha detto Carlo Cottarelli in conferenza stampa con Più Europa e Pd a Roma. "Ringrazio Cottarelli, gli abbiamo proposto di candidarsi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ho accettato l'offerta di Pd e Più Europa di canidarmi". Lo ha dettoin conferenza stampa con Più Europa e Pd a Roma. "Ringrazio, gli abbiamo proposto di candidarsi...

EnricoLetta : Grazie a Carlo @CottarelliCPI che si candiderà con la coalizione @pdnetwork @Piu_Europa nel nord Italia.… - riccardomagi : Neanche due mesi fa Calenda definiva Carlo Cottarelli 'il nome perfetto per tenere insieme un campo progressista e… - galeazzobignami : Carlo Cottarelli, quello che ci veniva presentato come un tecnico imparziale, si candida con il PD. Ma perché in I… - MarioSa10240639 : RT @galeazzobignami: Carlo Cottarelli, quello che ci veniva presentato come un tecnico imparziale, si candida con il PD. Ma perché in Ital… - MFabio1510 : RT @dariodangelo91: Gran bel colpo per #Pd e #PiùEuropa: si candida con loro Carlo #Cottarelli. #ElezioniPolitiche22 -