ATP Montreal 2022, Carlos Alcaraz eliminato da Tommy Paul! Non sfrutta un match point e viene rimontato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Carlos Alcaraz è stato sconfitto a sorpresa da Tommy Paul al secondo turno del Masters 1000 di Montreal. Il giovane fuoriclasse spagnolo, reduce dalla battuta d'arresto nella finale di Umago contro Jannik Sinner, deve salutare prematuramente il cemento canadese. Il numero 4 del ranking ATP si deve arrendere al cospetto del numero 34 al mondo, che avrà così la possibilità di incrociare il croato Marin Cilic. Il giovane iberico ha vinto il primo set al tie-break, dopo che i due giocatori si erano strappati a vicenda il servizio tra terzo e quarto game. Nel secondo parziale è successo di tutto: Alcaraz vola sul 2-0, ma poi Paul si scatena e impatta sul 4-4. L'americano riesce a rubare ancora il servizio nel nono gioco, ma Alcaraz restituisce il favore immediatamente e si va così al ...

