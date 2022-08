Nuoto, quando gareggia Gregorio Paltrinieri agli Europei: i giorni precisi, programma, orari, tv (Di martedì 9 agosto 2022) Dall’11 al 17 agosto gli Europei di Nuoto in corsie prenderanno il via. Nel celebre impianto del Foro Italico tante gare di livello molto alto andranno in scena e l’Italia vorrà rispondere presente. Gregorio Paltrinieri sarà la Stella Polare dell’intera spedizione azzurra. Greg, con le sue prestazioni sensazionali ai Mondiali 2022 di Budapest (Ungheria), ha dimostrato di avere ancora risorse nel suo motore, nonché motivazioni per essere il migliore. Le quattro medaglie (2 ori, 1 argento e 1 bronzo) mondiali rappresentano un bel biglietto da visita, specie quanto fatto nelle trenta vasche in piscina con il primato europeo. L’obiettivo di Paltrinieri è quello di ripetersi davanti al pubblico di casa per confermarsi vincente. Non sarà semplice perché, con l’eccezione del bi-campione ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Dall’11 al 17 agosto glidiin corsie prenderanno il via. Nel celebre impianto del Foro Italico tante gare di livello molto alto andranno in scena e l’Italia vorrà rispondere presente.sarà la Stella Polare dell’intera spedizione azzurra. Greg, con le sue prestazioni sensazionali ai Mondiali 2022 di Budapest (Ungheria), ha dimostrato di avere ancora risorse nel suo motore, nonché motivazioni per essere il migliore. Le quattro mede (2 ori, 1 argento e 1 bronzo) mondiali rappresentano un bel biglietto da visita, specie quanto fatto nelle trenta vasche in piscina con il primato europeo. L’obiettivo diè quello di ripetersi davanti al pubblico di casa per confermarsi vincente. Non sarà semplice perché, con l’eccezione del bi-campione ...

affarimiei34 : RT @DesertHell: Ogni giorno,ad ogni bracciata,virata,metro percorso, mi sembra mi manchi il fiato. Invece ogni giorno per ogni respiro pers… - capitolo2022 : RT @DesertHell: Ogni giorno,ad ogni bracciata,virata,metro percorso, mi sembra mi manchi il fiato. Invece ogni giorno per ogni respiro pers… - DesertHell : Ogni giorno,ad ogni bracciata,virata,metro percorso, mi sembra mi manchi il fiato. Invece ogni giorno per ogni resp… - il__mago : @lamezzastagione @robymes @sillacellino la mia signora, freddolosissima, si è tuffata in mare in 3' già a fine magg… - iammmartina_ : Lo sci insieme al nuoto (e occasionalmente il tennis) è l’unico sport che amo veramente è che non mi stancherei mai… -