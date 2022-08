Marsiglia, ecco Alexis Sanchez. Super accoglienza, lui rischia di cadere (VIDEO) (Di martedì 9 agosto 2022) Alexis Sanchez è un giocatore dell’Olympique Marsiglia. La società francese in serata ha ufficializzato un “principio di accordo” con l’ex attaccante dell’Inter, che domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. In serata il cileno è sbarcato in aeroporto, dove ad attenderlo c’era una folla oceanica. Il Nino Maravilla è inciampato su un fumogeno, perdendo l’equilibrio, mentre già indossava la sua nuova maglia. Niente caduta, però, con la complicità di uno steward pronto a sorreggerlo. VIDEO Alexis Sanchez est passé à ça de la blessure la plus rapide après une signature de contrat pic.twitter.com/Dc4gawhQR8 — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 9, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022)è un giocatore dell’Olympique. La società francese in serata ha ufficializzato un “principio di accordo” con l’ex attaccante dell’Inter, che domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. In serata il cileno è sbarcato in aeroporto, dove ad attenderlo c’era una folla oceanica. Il Nino Maravilla è inciampato su un fumogeno, perdendo l’equilibrio, mentre già indossava la sua nuova maglia. Niente caduta, però, con la complicità di uno steward pronto a sorreggerlo.est passé à ça de la blessure la plus rapide après une signature de contrat pic.twitter.com/Dc4gawhQR8 — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 9, 2022 SportFace.

