(Di martedì 9 agosto 2022)ha perquisito la residenza dia Mar-a-Lago in Florida. Lo ha detto l’ex presidente. «Noi non eravamo stati informati, è una persecuzione politica»

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Perquisizioni nella tenuta di Mar-a-Lago: cosa cercava l'Fbi e cosa rischia Trump? Ecco cosa sappiamo - Robdelirob : RT @siamozeta: ?????? #Breaking: secondo quanto riferito dallo stesso Donald #Trump, l’FBI starebbe perquisendo la residenza dell’ex president… - annalaurabar : RT @repubblica: Perquisizioni nella tenuta di Mar-a-Lago: cosa cercava l'Fbi e cosa rischia Trump? Ecco cosa sappiamo - repubblica : Perquisizioni nella tenuta di Mar-a-Lago: cosa cercava l'Fbi e cosa rischia Trump? Ecco cosa sappiamo - marziani52 : L’Fbi nella casa di Donald Trump: «Controllata anche la cassaforte» - Corriere della Sera -

ha perquisito la residenza dell' ex presidente a Mar a Lago,... Ed è la prima voltastoria che le forze dell'ordine ...Non era mai successo primastoria americana:casa di un ex presidente. Ecco cosa sappiamo finora sulle perquisizionitenuta di Mar - a - Lago, in Florida. Cosa cercavano gli agenti Materiale che Trump avrebbe portato via dalla ...