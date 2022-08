LegaPro, slitta l’inizio del campionato: ecco la nuova data (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l’inizio del campionato 2022/23 a domenica 4 settembre con la prima giornata. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissatodel2022/23 a domenica 4 settembre con la prima giornata. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato ada destinarsi, successiva al via del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

