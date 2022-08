Lazio, UFFICIALE: un centrocampista alla Ternana (Di martedì 9 agosto 2022) Mirco Ferrante è un nuovo giocatore della Ternana: come si apprende dal sito della Lega Serie B, è stato depositato il contratto... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Mirco Ferrante è un nuovo giocatore della: come si apprende dal sito della Lega Serie B, è stato depositato il contratto...

TuttoFanta : ??UFFICIALE #CREMONESE: Acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla #Lazio Gonzalo #Escalante.… - TV7Benevento : Calcio: Cremonese, preso Escalante in prestito dalla Lazio - - LALAZIOMIA : Lazio, UFFICIALE: un centrocampista alla Ternana - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Gonzalo #Escalante in prestito con diritto di riscatto alla #Cremonese dalla #Lazio. Tutto confermato dal… - sportli26181512 : Lazio, UFFICIALE: un centrocampista alla Ternana: Mirco Ferrante è un nuovo giocatore della Ternana: come si appren… -