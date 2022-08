Il Castello di Fiumefreddo avamposto culturale | tra libri e mostre IL PROGRAMMA

DiocesiAcireale : @8xmilleit FIUMEFREDDO (CASTELLO). RIPRISTINO TETTO CHIESA, PRONTI 140MILA EURO @raspanti -

Il Dispaccio

Una mostra nel regno della storia diBruzio. Aperta sabato, neldella Valle, "Il Tempo dell'Attesa", personale di Anna Maria De Luca , pittrice e giornalista. La serata è stata allietata dalla presenza della soprano ......- ci raccontano quanto tempo trascorre tra il bisogno di dipingere e l'esposizione in un. ... Per l'occasione arriverà ail pm dello storico processo Esma, Francesco Caporale , già ... Il Tempo dell'Attesa, al castello di Fiumefreddo (CS) dal 6 agosto Una mostra nel regno della storia di Fiumefreddo Bruzio. Aperta sabato, nel Castello della Valle, “Il Tempo dell’Attesa”, personale di Anna Maria De Luca ...Si è aperta sabato scorso, nel Castello della Valle, “ Il Tempo dell’Attesa”, personale di Anna Maria De Luca, pittrice e giornalista. La mostra è patrocinata da Iaaps, International Association for A ...