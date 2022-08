Elezioni 2022, slitta Direzione Pd: al lavoro su liste (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – La Direzione del Pd in programma tra domani e giovedì e chiamata a esprimersi sul programma e sulle liste per le Elezioni del 25 settembre slitta di qualche giorno e, spiegano fonti dem, si terrà probabilmente nel fine settimana, sabato o domenica. La composizione delle liste, dopo lo strappo di Carlo Calenda, sta richiedendo infatti un ‘surplus’ di lavoro da parte di Enrico Letta e del gruppo dirigente dem. Non è escluso che il segretario del Pd, che sta tenendo contatti quotidiani con tutti i leader dell’alleanza, voglia tra le altre cose fare il punto con i ‘fondatori’ della lista Democratici e progressisti (Articolo 1, Demos e Psi) prima della Direzione, tra giovedì e venerdì. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladel Pd in programma tra domani e giovedì e chiamata a esprimersi sul programma e sulleper ledel 25 settembredi qualche giorno e, spiegano fonti dem, si terrà probabilmente nel fine settimana, sabato o domenica. La composizione delle, dopo lo strappo di Carlo Calenda, sta richiedendo infatti un ‘surplus’ dida parte di Enrico Letta e del gruppo dirigente dem. Non è escluso che il segretario del Pd, che sta tenendo contatti quotidiani con tutti i leader dell’alleanza, voglia tra le altre cose fare il punto con i ‘fondatori’ della lista Democratici e progressisti (Articolo 1, Demos e Psi) prima della, tra giovedì e venerdì. L'articolo proviene da Italia Sera.

