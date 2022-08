È morta Olivia Newton-John | l’indimenticabile Sandy di Grease Il commosso ricordo di John Travolta

Leggi su isaechia

(Di martedì 9 agosto 2022) Il cinema piange la sua irresistibilee noi cresciuti insieme a lei siamo oggi tutti un po’ tristi. Èieri sera, dopo una lunghissima ed estenuante battaglia contro il cancro durata 30 anni,, interprete indimenticabile di, film cult che ha ammaliato intere generazioni. Come riportato da Biccy.it, l’attrice nel 2019 si era espressa in merito alla sua malattia, lasciando intendere di essere arrivata allo stremo delle sue forze, nonostante preservasse ancora un forte attaccamento alla vita: Buon anno a tutti sono. Le voci sulla mia imminente morte sono state molto esagerate. In realtà sto bene. Vi auguro un felice 2019. Vi ringrazio tutti per il ...