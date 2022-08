Dimessi i ragazzini intossicati | «Infezioni in agguato col caldo»

IL GIORNO

Una voltai ragazzi bisogna comunque monitorarli. A Sestri Levante, in una piccola realtà ...oggi è un importante punto di riferimento di tantissime famiglie alle prese con figlie e, ...I duesono statie stanno bene - spiega il primario pediatra Stefano Martelossi - Sono entrati al pronto soccorso con febbre , raffreddore e tosse, per questo li abbiamo tenuti in ... Diciassette scout in ospedale Per un’intossicazione alimentare Camminavano lungo la Corsalora, in Città Alta per trascorrere la serata di domenica. Ad un certo punto hanno cominciato a sentirsi male. E così la gita per un gruppo di scout di Anversa, 17 giovanissi ...Il caso Tutti a casa i 17 belgi finiti in pronto soccorso dopo aver mangiato pesce a Monza. Bacis (Centro antiveleni): massima cura nel conservare cibo. Sono stati tutti dimessi i ragazzi portati dome ...