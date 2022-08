Calendario Serie A calcio, chi gioca nella prima giornata: orari partite, programma, tv, streaming DAZN e Sky (Di martedì 9 agosto 2022) Nel weekend del 13-15 agosto andrà in scena la prima giornata della Serie A 2022-2023. Incomincia il campionato di calcio: sotto l’ombrellone, nel pieno del fine settimana di Ferragosto, si ritorna a giocare. Si preannuncia un debutto decisamente frizzantino e appassionante, con dieci partite spalmate nel corso dei tre giorni da gustare durante il periodo estivo, quando molti italiani si staranno rilassando in vacanza. Abbonati a DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. Ad aprire le danze sarà il Milan. I Campioni d’Italia affronteranno l’Udinese a San Siro, alle ore 18.30 di sabato 13 agosto. In contemporanea spazio a Sampdoria-Atalanta. In serata (ore 20.45) la risposta dell’Inter sul campo del Lecce e l’atteso debutto del Monza, impegnato in casa ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Nel weekend del 13-15 agosto andrà in scena ladellaA 2022-2023. Incomincia il campionato di: sotto l’ombrellone, nel pieno del fine settimana di Ferragosto, si ritorna are. Si preannuncia un debutto decisamente frizzantino e appassionante, con diecispalmate nel corso dei tre giorni da gustare durante il periodo estivo, quando molti italiani si staranno rilassando in vacanza. Abbonati aa partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. Ad aprire le danze sarà il Milan. I Campioni d’Italia affronteranno l’Udinese a San Siro, alle ore 18.30 di sabato 13 agosto. In contemporanea spazio a Sampdoria-Atalanta. In serata (ore 20.45) la risposta dell’Inter sul campo del Lecce e l’atteso debutto del Monza, impegnato in casa ...

