Calciomercato Monza, cercasi difensori: la lista di Galliani (Di martedì 9 agosto 2022) Prosegue il lavoro della dirigenza biancorossa in ottica delle ultime settimane valide per portare a termine le trattative della fase estiva del mercato. La più lunga e la più florida. La squadra del patron Silvio Berlusconi continua a confermarsi come uno dei club più attivi nella contrattazioni, nella speranza di costruire una rosa valida per centrare la permanenza in Serie A nella prossima stagione che si avvicina sempre più. Ecco le ultime news relative al Calciomercato del Monza. Calciomercato Monza: Acerbi e Pezzella per la difesa Adriano GallianiMonza (Photo credits: AC Monza).Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Adriano Galliani avrebbe individuato due nuovi profili per rinforzare ulteriormente la retroguardia biancorossa. Dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Prosegue il lavoro della dirigenza biancorossa in ottica delle ultime settimane valide per portare a termine le trattative della fase estiva del mercato. La più lunga e la più florida. La squadra del patron Silvio Berlusconi continua a confermarsi come uno dei club più attivi nella contrattazioni, nella speranza di costruire una rosa valida per centrare la permanenza in Serie A nella prossima stagione che si avvicina sempre più. Ecco le ultime news relative aldel: Acerbi e Pezzella per la difesa Adriano(Photo credits: AC).Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Adrianoavrebbe individuato due nuovi profili per rinforzare ulteriormente la retroguardia biancorossa. Dopo ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Monza in chiusura per #PabloMarì dell'#Arsenal - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Ancora non c'è l'ok dell'@Arsenal per Pablo #Marí: @HellasVeronaFC sullo sfondo - DiMarzio : #Calciomercato I @ACMonza, interesse per #Acerbi della @OfficialSSLazio - junews24com : Icardi torna in Serie A? Non solo la Juve, ecco chi ci sta provando - - zazoomblog : Calciomercato Monza Galliani: “Icardi? Vediamo. E su Petagna…” - #Calciomercato #Monza #Galliani: -