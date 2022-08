Berlusconi: «Tutti mi chiedono di candidarmi. Lasciatemi pensare un poco e poi decido» (Di martedì 9 agosto 2022) «Sul mio futuro vedremo, oggi parliamo del futuro del Paese, del futuro dell’Italia». Dopo il no alla premiership e ad un eventuale candidatura alla presidenza del Senato «mi hanno assalito Tutti quelli del mio partito e anche degli altri partiti, dicendomi “è importante che lei si candidi”. Quindi ho detto Lasciatemi pensare un poco e poi decidiamo». Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di “Radio 24 Il Sole 24 ore”. Berlusconi: la nostra fede è nell’Occidente «Il Partito democratico ha scelto come suo alleato anche chi ha votato contro l’allargamento dell’Alleanza atlantica. Questo non è accaduto 30 o 40 anni fa ma la settimana scorsa nel nostro Parlamento. La nostra fede europeista e occidentale – ha spiegato Berlusconi – è parte della nostra storia a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 agosto 2022) «Sul mio futuro vedremo, oggi parliamo del futuro del Paese, del futuro dell’Italia». Dopo il no alla premiership e ad un eventuale candidatura alla presidenza del Senato «mi hanno assalitoquelli del mio partito e anche degli altri partiti, dicendomi “è importante che lei si candidi”. Quindi ho dettoune poi decidiamo». Lo ha affermato Silvio, ospite di “Radio 24 Il Sole 24 ore”.: la nostra fede è nell’Occidente «Il Partito democratico ha scelto come suo alleato anche chi ha votato contro l’allargamento dell’Alleanza atlantica. Questo non è accaduto 30 o 40 anni fa ma la settimana scorsa nel nostro Parlamento. La nostra fede europeista e occidentale – ha spiegato– è parte della nostra storia a ...

