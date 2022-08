Uomini e Donne news 8 agosto 2022, anticipata la messa in onda del programma (Di lunedì 8 agosto 2022) Uomini e Donne sta per tornare: manca poco più di un mese alla messa in onda della nuova stagione che a quanto pare potrebbe andare in onda ben prima del previsto. Stando a fonti accreditate, visto l’insuccesso dei palinsesti estivi Mediaset, che si sono rivelati molto meno seguiti del previsto, i vertici di Canale 5 avrebbero deciso di anticipare la messa in onda di ben una settimana. Uomini e Donne, due nuovi arrivi dell’over confermati a settembre Oltre a diversi protagonisti presenti in trasmissione ormai da anni, anche due volti nuovi torneranno nella prossima stagione Uomini e Donne ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 agosto 2022)sta per tornare: manca poco più di un mese allaindella nuova stagione che a quanto pare potrebbe andare inben prima del previsto. Stando a fonti accreditate, visto l’insuccesso dei palinsesti estivi Mediaset, che si sono rivelati molto meno seguiti del previsto, i vertici di Canale 5 avrebbero deciso di anticipare laindi ben una settimana., due nuovi arrivi dell’over confermati a settembre Oltre a diversi protagonisti presenti in trasmissione ormai da anni, anche due volti nuovi torneranno nella prossima stagione...

